В Кремле заявили, что слова главы МИД Вадима Пристайко о миротворческой миссии ООН на Донбассе не является какой-либо новой инициативой. Об этом заявил секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как Москва отнеслась бы к такому предложению.

Напомним, 14 декабря в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины хочет изменить некоторые положения Минских соглашений, но признает, что это будет непросто.