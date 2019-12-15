Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинская делегация хотела внести правки в ранее согласованный итоговый документ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - сказал он.

Также Песков уточнил, что "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".

Ранее Песков высказался о скандале вокруг перевода коммюнике Нормандских переговоров. По его словам, то, как Украина публикует итоговый документ "нормандского саммита", не имеет значения, поскольку его текст опубликован и на английском языке.

Напомним, представители стран "Нормандской четверки" встретились 9 декабря в Париже, через три года после первого "нормандского саммита". По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям, а также прекращение огня до конца 2019 года и подготовку новых участков разведения войск Киева и так называемых "республик" Донбасса. Вопрос особого статуса территорий на переговорах не обсуждался.