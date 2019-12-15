Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова вернуть советское название бывшей столице страны – Алма-Ата. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

"Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей. Если смотреть с точки зрения лингвистики, то для тюркских языков корректнее использовать суффикс "лы", а не "ты". Тогда получается Алмалы, - поделился мнением лидер антиядерного движения "Невада-Семипалатинск", - говорится в предложении писателя.

Более того, Сулейменов также заявил, что готов быть первым, кто подпишет петицию по переименованию города.

"Во время встречи с президентом Токаевым мы обсуждали этот вопрос и он поддержал эту инициативу. Но он сказал, что народ должен сам решить. Меня поддержал и аким города Бакытжан Сагинтаев", - уточнил он.

Во времена позднего Средневековья в этом районе существовала стоянка тюркских и монгольских кочевников - Алмату, позже обнаруженная археологами; в 1854 году на её месте заложено военное укрепление Заилийское, затем переименованное в Верное; в 1867 году оно называлось Алматинское; в 1867-1921 годах - Ве́рный; с 1921 - на русском языке Алма-Ата, а на казахском Алматы; с 1993 года государственными органами Казахстана на русском и казахском языках город называется Алматы, но в России используется название Алма-Ата.

Напомним, в МИД Украины 5 декабря пригласили посла Казахстана Самата Ордабаева, чтобы выразить обеспокоенность по поводу позиции Казахстана относительно аннексии Крыма Россией.

Также "Страна" писала, что "Международные Авиалинии Украины" с 27 октября 2019 года прекращает прямые регулярные рейсы между Киевом и крупнейшим городом Казахстана Алматы