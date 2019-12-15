Завтра, 16 декабря, синоптики прогнозируют умеренную облачность во всех регионах страны, осадков не планируется. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура в северных областях будет варьироваться от +8 до +10 градусов, на юге страны ожидаются показатели повыше - +9...+12. На западе воздух прогреется до +13 градусов. Несколько холоднее будет в восточных регионах Украины. Там потеплеет только до +5...+8.

Дожди с началом новой недели наконец прекратятся.

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики сообщили украинцам, как долго в декабре продержится тепло.

Также мы писали о том, что 9 декабря в аэропорту Запорожья из-за тумана отменили несколько рейсов.