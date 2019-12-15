Народный депутат "Опозиционной платформы-За жизнь", бывший советник Арсена Авакова, Илья Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием уволить министра по словам ветеранов Оксану Коляду, которая поддержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я требую немедленной реакции на высказывания министра по делам Ветеранов и переселенцев Оксаны Коляды относительно дела по убийству журналиста Павла Шеремета. На мой взгляд такая позиция чиновника является попыткой публичного покрывательства подозреваемых по делу. Я требую отставки и немедленного отстранения министра от занимаемой должности", - сказал он.

"А вчерашние высказывания Оксаны Коляды несут прямые репутационные потери государственной власти и государству в целом. Сегодня это покрывательство, завтра это может закончится препятствием следствию, чего мы не имеем права допустить, учитывая важность и резонанс этого дела", - заявил Кива.

Фото: facebook.com/kivailya

Напомним, министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, подозреваемые в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь - признанные авторитеты в ветеранском деле.

Ранее "Страна" напомнила об обстоятельствах убийства Павла Шеремета.