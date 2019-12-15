Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит в "Нормандском формате" может стать успешнее того, который прошел в Париже. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, прошедший саммит Песков назвал общей победой стран-участниц встречи. А к следующей встрече, по его словам, были даны поручения министрам и помощникам "конкретно работать над имплементацией тех договоренностей, которые были достигнуты".

В связи с этим Песков заявил, что следующая встреча будет "еще более результативной".

Ранее Песков подтвердил информацию о том, что в рамках "нормандского саммита" между участниками имел место разговор на "повышенных тонах".

Также "Страна" сообщала, что Зеленский в Париже отказал Путину по всем согласованным заранее пунктам повестки.