В аннексированном Россией Севастополе ликвидируют подводную лодку, которая затонула, а потом всплыла. Об этом сообщает агенство ТАСС.

Подводная лодка Черноморского флота с плавучим доком была списана 10 лет назад. Сейчас она готовится к буксировке к месту утилизации. Вокруг плавучего дока с подлодкой работают вспомогательные судна.

Видео: Вести Севастополь

"В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации", - говорится в сообщении.

Сейчас лишь четверть надводной части плавучего дока ПД-16 находится над водой - около 2 метра. Подводная лодка, которая находится внутри дока, перевернулась на бок.

Ранее "Страна" сообщала о том, что российское судно "Севастополь" арестовали в Сингапуре из-за санкций США.

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