Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР заявил, что введение новых пошлин на импорт товаров из США, которые планировали запустить 15 декабря, откладывается. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ограничения могли коснуться различных товаров, начиная от кукурузы и пшеницы и заканчивая автозапчастями американского производства.

При этом введенные ранее пошлины остаются действовать.

Напомним, США и Китай достигли договоренности об условиях заключения первой фазы торговой сделки. Теперь договорённости должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом

Также мы писали, что Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 15 декабря, поскольку обе стороны фокусируются на деэскалации торгового спора.

Ранее "Страна" о заявлении Трамп, что США не отменят все пошлины на китайские товары.