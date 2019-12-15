Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания Поместной церкви (ПЦУ), заявил о том, что Вселенский патриарх Варфоломей собирается в ближайшее время посетить Украину. Об этом сообщает "5 канал".

Так, в сообщении говорится, что во время службы митрополит Епифаний сказал, что в ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей.

Также митрополит Епифаний добавил, что еще несколько церквей признают украинскую Поместную церковь в 2020 году.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как нарастающий конфликт между Папой Римским и УГКЦ может привести к новому церковному расколу в Украине.

Также мы сообщали, что в Стамбуле неизвестные залезли в дом патриарха Варфоломея.