В Берлине прошел ежегодный благотворительный Рождественский мотопробег, который устраивают байкеры. На этот раз акция прошла перед рынком у дворца Шарлоттенбург, передает "Укринформ".

Фото: ukrinform.ru

Так, около двух сотен байкеров, одетых в костюмы Санта-Клауса, ангелов, снеговиков, эльфов, оленей и даже елок, в сопровождении музыкантов устроили праздничный мотопробег, раздавая детям подарки и фотографируясь со всеми желающими.

Фото: ukrinform.ru

Главной целью акции, которая проводится в 22 раз по инициативе "Santa Claus on Road", является помощь всем нуждающимся. Кроме того, байкеры также собирают пожертвования через интернет.

Фото: ukrinform.ru

Напомним, в канун нового года несколько десятков байкеров проехали колонной по Киеву, чтобы встретить Снегурочек в Международном аэропорту Киев.

Ранее "Страна" писала о том, какие страны первыми встретят Новый год и где его вообще не отмечают 1 января.