Пресс-секретарь Святослава Вакарчука Виктория Хоменко решила потроллить версию следствия о мотивах убийства журналиста Павла Шеремета, по подозрению в котором на 2 месяца арестовали АТОшника Андрея Антоненко и волонтерку Юлию Кузьменко.

Соответствующий пост она разместила в Facebook.

"Увлекшись ультранационалистскими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране решила перекрасится в блондинку. А что для дестабилизации ситуации сделал ты?", - поинтересовалась она.

Фото: facebook.com/vika.khomenko

Напомним, после объявления подозрений "Страна", исходя из версии следствия, подготовила подробную реконструкцию убийства Павла Шеремета.

Также мы сообщали, что Андрей Антоненко, главный подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета, на суде по избрании ему меры пресечения отрицает свою приверженность "арийским" идеям.