Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что никаких подготовок к новой встрече президента России и американского лидера Дональда Трампа на данный момент не ведется. Об этом сообщает российский "Первый канал".

Пресс-секретарь предполагает, что хозяин Кремля готов встретится с Трампом, но планов по проведения новой совместной встречи пока нет.

"Какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет", - добавил Песков.

Он отметил, что российская сторона поддерживает контакты с США на уровне дипломатов и военных.

"Это позитив и это позволяет нам дальше не сваливаться в какую-то яму, скажем так, острых противоречий", - заключил пресс-секретарь.

Ранее "Страна" сообщала, что Песков признал, что участники "Нормандской встречи" общались на повышенных тонах.

Также мы рассказывали, что Песков прокомментировал поддельное коммюнике "Нормандской встречи" на сайте Зеленского.