Во Франции в возрасте 79 лет скончалась актриса Анна Карина, которая получила мировую популярность благодаря фильмам классика "новой волны" режиссера Жан-Люка Годара. Об этом сообщает AFP.

Ханна Карин Бланке Байер, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году. Однако после переезда в Париж в 1958 году, по совету Коко Шанель, ставшей ее приятельницей, она взяла псевдоним Анна Карина.

В том же Париже ее заметил режиссер Жан-Люк Годар, в результате чего в 1961 году она снялась в фильме "Женщина есть женщина". После этого они поженились. Их брак прожил семь лет.

После этого она еще трижды выходила замуж. Среди других популярных картин с ее участием – "Жить своей жизнью", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".

Анна Карина. Фото: wikipedia.org

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