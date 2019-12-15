Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму в 3,5 млрд юаней (около 501 млн долларов). Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, согласно указу, Беларусь берет кредит для погашения и обслуживания государственного долга, а также для поддержания своих золотовалютных резервов и развитию торговли с КНР.

Уточним, что в начале года Беларусь просила у России новый кредит в размере 600 млн долларов для рефинансирования обязательств, которые необходимо было погасить в 2019 году.

Однако в октябре Минфин Беларуси заявил, что не рассчитывает на получение данного кредита. Вместо этого страна решила обратиться к Пекину.

Напомним, Глава правления Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что основными условиями Международного валютного фонда для подписания новой кредитной программы с Украиной являются принятие законов о запрете возвращение обанкротившихся банков бывшим владельцем и о рынке земли.

Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой государственной программы "Возвращайся и оставайся" по доступным кредитам на бизнес для тех, хочет вернуться в Украину и тех, кто только собирается уехать за границу в поисках лучшей жизни.