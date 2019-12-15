Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг извинилась перед подписчиками за то, что призывала "поставить к стенке" политиков. Об этом она написала у себя в Twitter.

Тунберг сделала опрометчивое заявление во время акций экопротеста в Турине, перед саммитом Рамочной конвенции ООН об изменениях климата.

"Мировые лидеры продолжают избегать ответственности, но мы должны сделать так, чтобы они не могли этого делать. Мы позаботимся о том, чтобы поставить их к стенке, и они вынуждены будут выполнять свою работу, чтобы защитить наше будущее", - сказала она тогда.

Позже Тунберг сделала заявление, в котором оправдала слова "поставить к стенке".

"Вчера я сказала, что мы должны принуждать наших лидеров к ответственности и, к сожалению, сказала "поставить их к стене". Это шведское выражение: "att ställa någon mot väggen" (поставить кого-то у стены), которое означает привлечь кого-то к ответственности", - подчеркнула она.

Фото: twitter.com/GretaThunberg

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет восторг по поводу выступления 16-летней эко-активистки. Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".