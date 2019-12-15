В Днепре возле роддома нашли труп мужчины с мягкой игрушкой в кармане
Утром в воскресенье, 15 декабря, в Днепре неподалеку от родильного дома №1 обнаружили труп мужчины. У него в кармане была мягкая игрушка. Об этом сообщает "Информатор".
Предварительно, мужчина пролежал на холоде около 2 часов. Дежурная акушерка, вероятно, увидела труп в окно и позвала полицию. Скорая помощь лишь зафиксировала смерть.
Судмедэксперты будут устанавливать причину трагедии. Следов крови вокруг трупа не было. В кармане куртки у умершего нашли очки в цветной оправе и мягкую игрушку. Его личность устанавливают.
Фото: Информатор
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