Утром в воскресенье, 15 декабря, в Днепре неподалеку от родильного дома №1 обнаружили труп мужчины. У него в кармане была мягкая игрушка. Об этом сообщает "Информатор".

Предварительно, мужчина пролежал на холоде около 2 часов. Дежурная акушерка, вероятно, увидела труп в окно и позвала полицию. Скорая помощь лишь зафиксировала смерть.

Судмедэксперты будут устанавливать причину трагедии. Следов крови вокруг трупа не было. В кармане куртки у умершего нашли очки в цветной оправе и мягкую игрушку. Его личность устанавливают.

Фото: Информатор

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