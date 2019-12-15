В Украине стартовал второй этап пробного подсчета населения в рамках Всеукраинской переписи 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Госстата в Facebook.

"С 14 по 23 декабря состоится обход помещений переписчиками. В пробной переписи участвуют жители части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области", - уточнили в Госстате.

Уточняется, что возле входов в дома, где пройдет перепись, должны будут разместить плакаты с информацией о пробной переписи населения. Кроме того, соответствующую информацию также вложат в почтовые ящики.

Видео: Facebook/Державна служба статистики України

Напомним, в Украине в ночь на 1 декабря стартовала пробная перепись населения. В ней возьмут участие жители одного из районов Киева и Киевской области.

Ранее "Страна" писала о том, что Дубилет рассказал, как проведет электронную перепись населения.