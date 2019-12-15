В воскресенье, 15 декабря, на 91-м году жизни умер журналист, публицист и бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев. Об этом сообщил почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, передает "Интерфакс".

Михаил Ненашев, фото: Сергей Куксин/РГ

"Сегодня у меня тяжелый день... Умер мой главный редактор, Ненашев Михаил Федорович, главный редактор "Советской России", он был главой Гостелерадио в очень знаковое время, в очень сложное время нашей жизни", - сказал Богданов.

По его словам, Ненашев умер в больнице после того, как две недели провел в коме.

"Я часто думаю о нем и его жизни. Он не был журналистом по образованию, но он был журналист, относился к работе журналиста, как к некой святыне, как к чему-то такому, что необходимо каждому человеку", - подчеркнул он.

Также известно, что прощание с Ненашевым состоится 17 декабря на Троекуровском кладбище.

Напомним, 14 декабря, российские СМИ сообщили о смерти отца керченского стрелка Владислава Рослякова - Игоря Рослякова.

Также "Страна" рассказала, как 12 декабря в Москве простились с Юрием Лужковым, который был мэром российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.