В Москве умер экс-глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев
В воскресенье, 15 декабря, на 91-м году жизни умер журналист, публицист и бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев. Об этом сообщил почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, передает "Интерфакс".
Михаил Ненашев, фото: Сергей Куксин/РГ
"Сегодня у меня тяжелый день... Умер мой главный редактор, Ненашев Михаил Федорович, главный редактор "Советской России", он был главой Гостелерадио в очень знаковое время, в очень сложное время нашей жизни", - сказал Богданов.
По его словам, Ненашев умер в больнице после того, как две недели провел в коме.
"Я часто думаю о нем и его жизни. Он не был журналистом по образованию, но он был журналист, относился к работе журналиста, как к некой святыне, как к чему-то такому, что необходимо каждому человеку", - подчеркнул он.
Также известно, что прощание с Ненашевым состоится 17 декабря на Троекуровском кладбище.
Напомним, 14 декабря, российские СМИ сообщили о смерти отца керченского стрелка Владислава Рослякова - Игоря Рослякова.
Также "Страна" рассказала, как 12 декабря в Москве простились с Юрием Лужковым, который был мэром российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.