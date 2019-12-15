Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 19 декабря, изложит законодательную повестку дня новоизбранного премьер-министра Бориса Джонсона. В повестке дня нового-старого премьера будет обещание вернуть в парламент законопроект о соглашении о выходе из ЕС к Рождеству. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что так называемая речь королевы используется для детализации всех законопроектов, которые правительство планирует принять в течение следующего года. Правительство готовит речь для монарха, а королева произносит ее с трона в Палате лордов.

Выступление в четверг в парламенте станет для 93-летней королевы вторым за последние месяцы. Ранее она уже выступала перед парламентом 14 октября.

В Офисе Джонсона заявили, что речь в четверг, как ожидается, обеспечит преемственность с тем, что королева говорила в октябре, с некоторыми дополнениями для укрепления системы правосудия и закрепления в законе многолетнего финансирования для британской государственной национальной службы здравоохранения.

Однако главным приоритетом нового правительства станет окончательное одобрение парламентом законопроекта о выходе Великобритании из Европейского Союза. Джонсон заявил в пятницу, что Великобритания покинет ЕС до 31 января.

Напомним, что после победы на выборах Джонсон пообещал Великобритании Brexit к 31 января.

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Джонсон пообещал три новых вида рабочих виз в Великобританию.