Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева накануне визита в Баку президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана.

"Гражданин Азербайджанской Республики Эльвин Исаев Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что мера пресечения была принята на основании решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе №1 Пенитенциарной службы Азербайджана.

Стоит отметить, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.

Напомним, в Италии арестованы два украинца, которые на яхте перевозили в Европу нелегальных мигрантов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Европе задержали преступников, которые возили мигрантов в грузовиках.