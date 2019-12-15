Во Львовской области за сутки ( с 14 по 15 декабря) произошло 64 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий в области за сутки погибли три человека, еще семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Полиция рассказывает, что 32 аварии произошли в области и 32 - в городе.

"На Львовщине в течение 14 декабря произошло 64 ДТП, из которых 32 - на территории области и столько же во Львове. В семи из них пассажир и два пешехода погибли, два водителя, два пассажира, два пешехода и велосипедист были травмированы", - говорится в сообщении.

В конечном итоге семь пострадавших обратились за медицинской помощью.

В результате ДТП правоохранители составили админпротоколы по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества".

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