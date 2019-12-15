В Москве сегодня, 15 декабря, произошло громкое ЧП. Здесь мужчина забрался на опору Крымского моста и кричал, что спрыгнет. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

"Сейчас движение там частично перекрыто. На месте работают спасатели, полиция и психологи. С мужчиной уже около двух часов ведут переговоры, но пока безуспешно", - говорится в сообщении.

Фото: telegram/Lshot

Чуть позже стало известно, что неизвестно все-таки удалось снять с моста и передать полицейским.

"Сейчас его везут в ОВД. Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина сильно пьян. Он гастарбайтер и утверждает, что работодатель "кинул" его на 22 тысячи рублей",- подчеркивается в сообщении.

Напомним, полицейские сняли с Южного моста в Киеве двух подростков и юношу, которые поднялись на 130-метровую высоту ради селфи.

Ранее "Страна" писала, что 16 марта, в Москве неизвестный взобрался на самый верх арки Крымского моста.