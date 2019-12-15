"Укрзализныця", которая ранее опубликовала расписание 26 дополнительных поездов, запущенных компанией на новогодние и рождественские праздники, назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" на период зимних праздников.

Поезд под номером 32/31 следует по маршруту "Киев - Минск - Вильнюс - Рига". Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.

"Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников "Укрзализныця" по согласованию соответствующих железнодорожных администраций назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига. Так, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года, за это время поездом в обоих направлениях путешествовали 36 тысяч пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Ранее "Страна" сообщала, что в компании анонсировали запуск нового международного пересадочного маршрута Львов-Берлин.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" планирует ввести скидки при раннем бронировании билетов.