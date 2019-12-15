Директор ГБР Роман Труба заявил, что в случае, если будут найдены доказательства того, что отец экс-нардепа Владимира Парасюка стрелял в силовиков на Майдане, ему будет предъявлено подозрение.

Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"На сегодня в ГБР еще нет дел Майдана, и поэтому я не знаю результатов их расследований. Если есть доказательства причастности протестующих к преступлениям, им будет объявлено ​​подозрение", - сказал он.

Роман Труба также уточнил, что "когда речь идет о событиях во время массовых протестов 2013-2014 гг, нужно оказывать юридическую оценку действиям и одной стороны - правоохранителям, и второй - протестующим".

Напомним, ранее блогер Анатолий Шарий опубликовал видеозапись допроса в Генпрокуратуре 24 января 2018 года Дмитрия Липового, который признался, что дал оружия для стрельбы в силовиков на Евромайдане 20 февраля.

Мужчина рассказал следователям, что был на акциях протеста с 1 декабря 2013 года. А также принес на Майдан в Киеве карабин "Сайга" с 60 патронами.

"Утром 20 февраля 2014 я увидел, как на балконе здания консерватории появились какие-то люди с оружием и вели активные действия в адрес сотрудников милиции. Одно было охотничье ружье. А второе - воздушка. Они стреляли в работников милиции. Имея с собой оружие, которое превосходит то, что было у этих людей, я решил предложить свою помощь", - рассказал следователю допрашиваемый.

Он сказал, что дал этим людям свой карабин для стрельбы. При этом из его карабина стрелял Иван Бубенчик (активист Майдана, который ранее признавался в убийствах правоохранителей). Также вел стрельбу и отец экс-нардепа Владимира Парасюка Зиновий Парасюк.

О роли Парасюка, его сына, а также Бубенчика и Липового в расстрелах на Майдане писала и "Страна" в своем расследовании по событиям 20 февраля 2014 года.