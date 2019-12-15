Администрация Трампа отвергала призывы ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2", который обойдет Украину и с помощью которого "Газпром" сможет поставлять газ в Европу.

Об этом говорится в статье The New York Times, посвященной лоббированию интересов Зеленского в Вашингтоне, полный перевод которой опубликовала "Страна".

"Белый дом работал над тем, чтобы свести на нет усилия Конгресса в том, чтобы заблокировать постройку трубопровода (Северный поток-2 - Ред.), хотя формулировка санкций была добавлена ​​к законопроекту о военном бюджете на 738 миллиардов долларов, который передали в Палату представителей", - говорится в статье американского издания.

Отметим, что 12 декабря появилась информация о том, что санкции против "Северного потока-2" все-таки утвердили в Конгрессе.

Также "Страна" писала, что санкции США против "Северного потока-2" затронут сотни компаний из Германии.