Директор ГБР Роман Труба заявил, что выступает против автоматического перевода следователей, которые расследуют дела Майдана, из ГПУ в ГБР. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"Расследование этих производств длится шесть лет и, к сожалению, дела направляются не в суд, а в другие правоохранительные органы, в том числе в ГБР. Я поддерживаю идею, что те следователи, которые вели расследование шесть лет, должны его завершать", - сказал он.

Но при этом Труба против заложенной в новый закон о ГБР норме, по которой следователи прокуратуры переводятся в Госбюро автоматически.

"Это не должен быть автоматический перевод следователей из прокуратуры в ГБР. Я выступаю за упрощенную конкурсную процедуру с одним этапом собеседования", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, в чем смысл поправки в закон о ГБР об автоматическом переводе следователей по делам Майдана из Генпрокуратуры в Госбюро.