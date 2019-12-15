В аэропорту Запорожья отменяют и задерживают рейсы из-за сильного тумана
В Запорожье в городском международном аэропорту в воскресенье, 15 декабря, отменили два рейса и задерживают один из-за тумана. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на представителя администрации аэропорта.
Так, по данным на 08:30 отменены рейсы TK 1480 "Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 09:40 и TK 1479 "Стамбул (Турция)" - Запорожье" с прибытием в 08:45 (оба - авиакомпании Turkish Airlines). Также задерживается рейс PC 432 "Стамбул (Турция)" - Запорожье" с прибытием в 11:20 авиакомпании Pegasus Airlines.
Ранее харьковский аэропорт объявил об отмене семи рейсов из-за тумана.
Также "Страна" сообщала, что в Мининфраструктуры анонсировали отмену льгот для аэропорта "Борисполь".
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