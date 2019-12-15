Директор ГБР Роман Труба рассказал, что прослушку у него в кабинете обнаружили его подчиненные, которые включили вентиляцию. Об этом он заявил в интервью "Стране".

"По выходным я работаю обычно. Но тогда меня не было, а когда сотрудники зашли в кабинет и включили вентиляцию, то услышали непонятные звуки", - сказал он.

В то же время Труба уточнил, что "жучок" в его кабинете устанавливали явно профессионалы.

"Те люди, которые установили прослушку - профессионалы. Скажу так: первые "жучки" поставили во времена регистрации первых уголовных дел против Порошенко", - подчеркнул он.

Также чиновник рассказал, что после появления компометирующих его аудиозаписей в сети, с ним никто на связи не выходил.

"Те личности, которые их обнародовали, хотели использовать это исключительно для того, чтобы дискредитировать и снять меня с должности. Кроме того, повлиять на уголовные дела. Они понимали, что я не пошел бы ни на какие уступки, это противоречит моим принципам. И они добились, чего хотели. Меня сняли с должности. Это игра одного человека, в которую втянули руководство государства", - уточнил он, имея в виду, очевидно, Петра Порошенко.

Напомним, к прослушиванию кабинета директора Государственного бюро расследований Романа Трубы причастен его подчиненный. Таким мнением поделился сам чиновник во время беседы с журналистами.

Также мы сообщали, что Труба назвал "большой угрозой" приход на его должность человека из Генпрокуратуры.