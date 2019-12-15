Роман Труба, глава Государственного бюро расследований, которого подвели к увольнению недавно принятым законом о ГБР, рассказал в интервью "Стране" о делах против Порошенко, а также о том, кого он считает заказчиком кампании преследования против себя.

Роман Труба заявил нам, что он единственный руководитель силовых структур органов, который начал возбуждать дела против экс-президента Порошенко.

"Сегодня таких дел (против Порошенко - Ред.) уже 15. Некоторые из них были зарегистрированы еще весной этого года, другие же - совсем недавно. Каждое уголовное производство сложное, по каждому из них ведутся десятки следственных действий. Это очень трудоемкий процесс, требующий высокого профессионализма, внимания и выдержки. К слову, эти дела расследуют всего лишь 7 наших следователей.

В одном из уголовных производств следователи подготовили проект подозрения Петру Порошенко и направили в Генпрокуратуру для ознакомления и получения согласия, поскольку Петр Порошенко - народный депутат, на оглашение ему подозрения необходимо согласие Верховной Рады. Проект подозрения лежит в Генпрокуратуре уже два месяца. Результаты этого рассмотрения не знают ни следователи, ни ГБР", - рассказал Роман Труба.

Так же Роман Труба дал понять, что за интригами против него как раз и стоит экс-президент Петр Порошенко.

"В снятии директора ГБР с должности заинтересован один участник уголовных производств. Сценарий с аудиозаписями на анонимном Телеграмм-канале, "дела Майдана", производства, к которому я не имею отношения - это его игра, в которой оказалось замешано руководство государства и правоохранительные органы. Заинтересованные личности создали все условия, чтоб у парламента и у руководства страны не осталось выбора", - пояснил Роман Труба, отвечая на вопрос, почему президент Зеленский призвал голосовать за закон о перезагрузке ГБР, который отправит в отставку его нынешнего руководителя.

Полностью интервью "Стране" можно прочитать здесь.