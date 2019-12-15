Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владистав Сурков принял участие в Москве в закрытом съезде "Союза добровольцев Донбасса" (организация объединяет тех, кто воевал против Украины на стороне сепаратистов), и сделал ряд знаковых заявлений.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "wargonzo" со ссылкой на участников встречи.

"Сурков заявил, что не видит серьёзной разницы между командами Порошенко и Зеленского. Именно так помощник президента прокомментировал итоги "Нормандской встречи" в кулуарах 5-го съезда добровольцев Донбасса, который прошёл накануне" - говорится в сообщении.

Сурков посетил закрытую часть мероприятия, организованного "первым премьером ДНР" и "главой СДД" Александром Бородаем.

"Всем присутствующим в очередной раз было сказано, что никто "сливать Донбасс" не собирается, а в случае обострения ситуации - потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объёмах" - сообщает канал.

Скриншот: Telegram/wargonzo

Командир сепаратистов "Ольхон", ставший известным после боев под Дебальцево в 2015 году, также дает в своем аккаунте схожую информацию относительно этой встречи.

"Ольхон" после закрытой части встречи сделал вывод, что никакой "реинтеграции Донбасса" не будет, Зеленского сочли недоговороспособным, а Россия намерена поднять уровень жизни и размеры социальных выплат на неподконтрольной части Донбасса до уровня российских регионов.

Скриншот: Василий Петрович

Ранее "Страна" сообщала о том, что Аваков рассказал, что после того, как Украина отказалась разводить войска по всему фронту на Нормандском саммите, Сурков в гневе бросил бумаги на стол, у Суркова это опровергли, назвав "фантазиями пьяного человека".