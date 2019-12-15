В Генпрокуратуре продолжается завершающий этап аттестации - выполнение практического задания и собеседование с аттестационными кадровыми комиссиями.

Во время прохождения интервью случаются и казусы. К примеру, перед выходными обнародовали список по результатам прохождения очередного собеседования, в котором указано, что не прошел отбор Сергей Подкопаев, который сам входит в третью кадровую комиссию по расследованию дисциплинарных проступков сотрудников прокуратуры.

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По этому поводу в прокурорской группе в Facebook злорадно отмечают, что свои своих же "жрут". Как мы узнали из собственных источников в ГПУ, претензии у общественников к Подкопаеву связаны с его приближенностью к беглому генпрокурору Виктору Пшонке.

Ранее по этому же поводу ему выдали "волчий билет" - негативный вывод от членов Общественной комиссии добропорядочности во время конкурса в Верховный суд.

Как отмечалось в заключении общественников "проанализировав информацию о Подкопаеве Сергее Васильевиче (далее - кандидат), который является начальником отдела по вопросам подготовки кадров и аналитической работы Департамента кадровой работы и государственной службы в Генеральной прокуратуре (на момент конкурса в Верховный суд - Ред.), а также доцентом Киевского международного университета, Общественный совет добропорядочности обнаружил данные, которые дают основания для вывода о несоответствии кандидата критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Согласно сообщению, поступившему в Общественный совет добропорядочности, кандидат находился в дружеских отношениях с семьей бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, в частности его жена является крестницей Виктора Пшонки, который способствовал карьере кандидата в органах прокуратуры, в частности в 2010 году ему были присвоены классные чины, и происходило повышение в должности во время работы в Национальной академии прокуратуры.

Приведенный факт пребывания во внеслужебных отношениях с семьей Пшонки влияет на характеристику кандидата, но не может быть доказан другими доказательствами, чем свидетельства, фотографии, видеозаписи. Кандидат должен объяснить, а именно опровергнуть или подтвердить этот факт, с осознанием того, что сообщение неправдивой информации будет иметь последствия не только для его собственной репутации и карьеры, а вероятно авторитета судебной власти в том случае, если кандидат станет судьей.

Кандидат с высокой вероятностью является действительным автором, или приложил значительные усилия при написании текста диссертации другого лица, а именно сына Виктора Пшонки - Артема Пшонки - "Дисциплинарная ответственность прокуроров". Тема диссертации Артема Пшонки схожа с темой диссертации кандидата "Дисциплинарная ответственность судей".

Вероятно при переаттестации в ГПУ Подкопаеву припомнили эти "порочные связи" с семьей Пшонки и постановили уволить его из прокуратуры.

Ранее "Страна" сообщала, как в ГПУ отчитались о первом этапе аттестации сотрудников.