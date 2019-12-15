В Николаеве от отравления едой и алкоголем в придорожном кафе умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские заявили, что ЧП произошло на Одесском шоссе.

"В субботу, 14 декабря, около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. При осмотре его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник", - говорится в сообщении.

Скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все водители преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, они опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изъяли, они уже направлены на экспертизу.

Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК (Умышленное убийство). Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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