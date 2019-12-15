Опальный депутат Верховной Рады Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа" выступил с заявлением, что президент Владимир Зеленский, возможно, уже во многом потерял контроль над фракцией, самой партией и даже над собственным Офисом.

Об этом Антон Поляков рассказал в интервью "Главкому".

По его словам, ранее он считал, что "президент просто в информационном коконе", но сейчас Зеленский просто не может "в корне изменить ситуацию и разобраться" во всем.

"То, что происходит, явно не вписывается в картину, которую я видел для себя на президентских и на парламентских выборах. Я не мог представить, что вот такое случится", - сетует депутат.

Поляков отметил, что когда его выгоняли, он просил о встрече на фракции, но "получил ноль реакции".

Конечно, замечает депутат, Зеленскому могут подавать информацию по-разному, "поставить не в том месте запятую или упор - и ты уже вроде бы не друг, а враг".

И все же Поляков считает, что сомневается по поводу того, что президент "ничего не видит и не слышит".

"Здесь два варианта: либо он уже просто до такой степени не может повлиять на ситуацию, избегает какой-то конкретики, или же он понимает, как бы ни поступил, то это сыграет просто в минус ему и фракции", - говорит Поляков.

Ранее "Страна" сообщала, что Опальный нардеп Поляков пришел в Раду в протестной футболке "Make Love not ФОП".