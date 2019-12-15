В Польше произошло очередное ЧП с нашими земляками. Пограничная служба Польши задержала двоих граждан Украины, пытавшихся провезти на территорию страны рекордную партию контрабандного янтаря за 2019 год. У них конфисковано более 103 кг ценного камня стоимостью около 50 тысяч евро.

Кроме того, у украинцев изъято 4000 пачек сигарет на 13 тысяч евро, как передает пограничная служба Польши.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг. Задержанных передали украинским пограничникам.

Конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год, отметила польская сторона.

Ранее "Страна" сообщала, что В Польше нашли убитыми двух украинцев, которые работали в школе.