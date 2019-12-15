В ночь на 15 декабря, на военной базе в аннексированном Севастополе произошло ЧП. Здесь, в одной из бухт Севастополя затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, как передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Как рассказал источник, плавдок ПД-16 затонул в Южной бухте, в нем находилась подлодка Б-380.

По его словам, подводная лодка уже всплыла и находится на плаву. Источник считает, что причина затопления - неудовлетворительное техническое состояния плавучего дока.

Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает. Большой плавучий док ПД-16 был заложен еще в 1938 году.

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