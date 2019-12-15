Авторитетный американский критик Тодд Маккарти уже определился с лучшими фильмами уходящего года. Он составил свой рейтинг топ-10 фильмов за 2019 год.

На первом месте в списке вполне ожидаемо оказалась картина режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Эту киноленту Тодд Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино прошлому Голливуда. Об этом передает Gazeta со ссылкой на The Hollywood Reporter.



Вторую позицию занимает работа "Неограненные драгоценности", в которой Маккарти особенно отметил актера Адама Сэндлера в главной роли. Следом расположился фильм, который, по мнению критика, является "лучшей из имеющихся" экранизацией одноименной повести Луизы Мэй Олкотт, "Маленьких женщин" от режиссера Греты Гервиг.

Также в лучшую десятку вошли фильм "Ирландец" с Робертом Де Ниро, "Ford против Ferrari" с Мэтом Дейманом и Кристианом Бэйлом в главных ролях и "Портрет девушки в огне", "Последний черный в Сан-Франциско", "Отверженные" , "1917", "Безнадежное дело Хаммаршельда".

Ранее "Страна" сообщала, что Forbes назвал топ-10 лучших видеоклипов десятилетия.

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