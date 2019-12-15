Президент Украины Владимир Зеленский активно пользуется услугами лоббистских компаний США, чтобы нормализовать отношения с Белым домом и добиться расположения Дональда Трампа.

Об этом идет речь в аналитической статье американской газеты The New York Times.

"Страна" приводит полный перевод статьи.

"Президент Владимир Зеленский по-прежнему нуждается в поддержке со стороны администрации США. Он предлагает кандидатуру нового посла и оценивает возможности наемных лоббистов для того, чтобы построить лучшие отношения (с администрацией Трампа - Ред.).

Стремясь восстановить сложные отношения своей страны с Вашингтоном, союзники президента Украины Владимира Зеленского встретились с лоббистами, имеющими тесные связи с администрацией Трампа, в надежде создать новые каналы связи.

После более чем двух месяцев напряженного ожидания Зеленский наконец-то, похоже, заручился поддержкой Белого дома в том, чтобы назначить посла Украины в Соединенных Штатах.

И Зеленский, все еще сильно зависящий от американской помощи, очень тонко показывает, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента (президента США Дональда Трампа - Ред.). В частности, они не говорят, что правительство (Украины - Ред.) знало о том, что Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине на несколько недель раньше, чем Трамп публично признал это.

Почти каждый мировой лидер изо всех сил пытался понять, как поступить с Трампом. Но немногие из них сталкиваются с большим давлением в этой ситуации, чем Зеленский.

Став мудрее себя вести по отношению к Вашингтону, он (Зеленский - Ред.) и его команда стараются различными способами показать себя как важных союзников, которые заслуживают внимания и поддержки Вашингтона.

У них долгий путь. Команда Зеленского была обескуражена отсутствием ожидаемой поддержки Трампа в мирных переговорах Украины с Россией, а также отсутствием поддержки со стороны Белого дома на обещанной встрече Овального кабинета с Зеленским, которая может произойти в конце января.

Союзники Зеленского были очень разочарованы встречей Трампа в Овальном кабинете во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И когда личный адвокат президента Рудольф Джулиани на прошлой неделе совершил неожиданный визит в Киев, пытаясь "нарыть что-то" на политических оппонентов Трампа, ни один украинский правительственный чиновник не принял его (об этом же ранее писала "Страна" - Ред.).

В пятницу официальный представитель немецкого фонда Маршалла спросил, что администрация Зеленского хочет от Вашингтона, Дмитрий Кулеба, заместитель премьер-министра Украины, который на этой неделе находился в Вашингтоне на встрече с администрацией и представителями конгресса, сказал: "Все, что мы просим от наших коллег в администрации США - это справедливое обращение". Он добавил: "Мы не хотим стыдиться и обвинять".

Попытки преодолеть недовольство Трампа по поводу Украины, наводят на мысль, что чиновники администрации Зеленского пришли к выводу, что импичмент потерпит неудачу в Сенате и что им почти наверняка потребуется работать с Трампом, по крайней мере, еще один год, а возможно, еще пять лет, если Трамп будет переизбран.

"Наши отношения не в хорошем состоянии", - сказала Елена Зеркаль, бывшая заместитель министра иностранных дел у Зеленского. - Я не верю ни в какую "химию" между нашими лидерами".

После того, как Белый дом обнародовал черновую запись разговора президентов США и Украины от 25 июля, Зеленского в социальных сетях обвинили в том, что он слишком хотел угодить Трампу. Он говорил, что готов продолжить расследование, которое проводил Трамп по политическим мотивам против семьи бывшего вице-президента Джозефа Р. Байдена-младшего.

Тогда украинского президента в социальных сетях называли "Моника Зеленская", намекая на секретаря (Монику Левински - Ред.), чьи сексуальные отношения с Биллом Клинтоном привели к прошлому процессу импичмента американского президента (Билла Клинтона - Ред.).

Но визит в Белый дом, если он даже произойдет, рискует оказаться не столько триумфом Зеленского, сколько большим поклоном (Зеленского - Ред.) Трампу, который сможет использовать этот визит в качестве доказательства того, что он (Трамп - Ред.) никогда не связывал американскую военную помощь Украине и расследования, которые могли бы принести ему политическую выгоду.

"В Киеве мы должны делать ставки на нынешнюю власть в Вашингтоне", - сказал Николай Капитоненко, профессор Института международных отношений. Но взаимодействие с республиканской администрацией небезопасно, уточнил он, добавив, что "Зеленский понимает, что любая сторона опасна".

В последние дни была продемонстрирована важность американской поддержки Украины, а также то, что Трамп хочет большего. Американский дипломат приехал в Киев, чтобы выразить поддержку украинцам, приехавшим на первую личную встречу Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник в Париже.

Но представители администрации Трампа заявили о том, что он будет сигнализировать о поддержке (по словам американцев и украинцев, знакомых с этим вопросом) либо через Twitter, как впервые сообщило The Daily Beast, либо пригласит Зеленского посетить Белый дом в следующем месяце. Хотя в воскресенье (перед саммитом "Нормандской четверки" - Ред.) Трамп опубликовал более 100 твитов, ни один из них не выразил поддержку украинцам, вступившим в мирные переговоры.

Администрация Трампа также отвергла призывы ввести санкции против российского газопровода, который обойдет Украину. (12 декабря появилась информация о том, что санкции против "Северного потока-2" все-таки утвердили - Ред.) Белый дом работал над тем, чтобы свести на нет усилия Конгресса в том, чтобы заблокировать постройку трубопровода, хотя формулировка санкций была добавлена ​​к законопроекту о военном бюджете на 738 миллиардов долларов, который передали в Палату представителей в среду. И военная помощь, которую, по заявлениям демократов, Трамп использовал в качестве рычага для проведения расследований, по сообщениям, все еще не дошла до Украины.

Это помогает объяснить, почему украинцы рассматривают возможность усиления своего лоббирования в Вашингтоне, несмотря на потенциальные политические и финансовые издержки.

Во время своей кампании и в начале своего президентства Зеленский заявил, что ему не нужно нанимать лоббистов, как это делало правительство его предшественника (Петра Порошенко - Ред.).

"Я никогда не встречал ни одного лоббиста, - говорил он. - Мне это не нужно. Я никогда не платил ни одной копейки и никогда не буду".

Тем не менее, за несколько недель до избрания Зеленского в апреле его советники спокойно работали с лоббистской фирмой "Сигнал Групп" в Вашингтоне, чтобы организовать встречи в Вашингтоне с представителями администрации Трампа, а также с представителями офиса Конгресса и аналитическими центрами, которые сосредоточены на Украине в ее отношениях с США.

Зеленский дистанцировался от этой договоренности, хотя "Сигнал Групп" сообщила в заявлении (в соответствии с законом "О регистрации иностранных агентов", FARA - Ред.), что ей было выплачено около 70 000 долларов США партией Зеленского через адвоката по имени Маркус Коэн. Коэн, с другой стороны, утверждал, что деньги поступили из его собственного кармана, а не из партии Зеленского.

Отдел национальной безопасности Министерства юстиции, который контролирует FARA, направил Коэну письмо с просьбой предоставить информацию о соглашении, а затем призвал его зарегистрироваться в качестве иностранного агента, по словам источников, осведомленных в ситуации. Один из информаторов сказал, что подразделение также проверило документы "Сигнал Групп", сообщив в октябре в письме о прекращении расследования.

Зеленский "может посчитать, что лучше быть его собственным представителем по этому вопросу какое-то время, чтобы другие не могли истолковать его слова для него", по крайней мере, до тех пор, пока "доверие не может быть восстановлено", сказала Хизер Конли, которая была заместителем помощника госсекретаря в бюро по европейским и евразийским делам с 2001 по 2005 год.

Конли, которая сейчас является директором европейской программы в Центре стратегических и международных исследований, была в числе сотрудников мозгового центра, которые встретились с одним из советников Зеленского в апреле на встрече, организованной "Сигнал Групп" и Коэном.

Они обсуждали планы Зеленского по борьбе с коррупцией и экономической перестройке, сказала Конли, добавив, что "Украина сталкивается с чересчур опасным полем деятельности в Вашингтоне - с лоббистом или без него".

Дискуссии о найме лоббистов, названные предварительными, уже разделили команду Зеленского.

Некоторые обеспокоены тем, что найм лоббистской фирмы по связям с Трампом может поставить под угрозу поддержку демократов. А некоторые опасаются вообще связываться с лоббистами из компании "К-Стрит" из-за дела Пола Манафорта, бывшего главы избирательной кампании Трампа, который был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за преступления, связанные с его лоббированием в отношении крайне непопулярного бывшего украинского правительства.

Тем не менее, две из компаний, обсуждаемых для возможного лоббирования, имеют связи с Манафортом, сообщили три источника.

Представитель одной из фирм, "Mercury Public Affairs", которая работала с Манафортом над его деятельностью в Украине, встретилась в Киеве в прошлом месяце с главным помощником Зеленского.

Лоббист Брайан Ланца который имеет связи с Белым домом и Трампом и находился в Украине по несвязанным с этим делам, так же сообщают источники.

Встреча была организована американским адвокатом по имени Эндрю Мак, который сам в прошлом месяце зарегистрировался в министерстве юстиции в качестве неоплачиваемого лоббиста Зеленского. Мак, который часто ездит из Вашингтона в Киев, был назначен Зеленским в прошлом месяце в качестве советника, ответственного за укрепление поддержки среди украинской диаспоры.

В статье с фотографиями украинское новостное издание сообщило, что Ланца помог отменить санкции против корпоративной империи российского олигарха Олега Дерипаски, союзника Кремля. Критики в Вашингтоне осудили это соглашение как выгодную сделку, которая представляла собой капитуляцию перед Кремлем, в то время как Ланца также лоббировал помощь в снятии потенциально вредных санкций в отношении китайского телекоммуникационного гиганта ZTE.

Мак сказал, что Ланца "очень эффективно работал со своими клиентами по сложным вопросам".

Другая фирма, о которой говорили помощники Зеленского, "Prime Policy Group", также имеет связь с Манафортом, хотя и более старую. Фирма была основана Чарли Блэком, бывшим деловым партнером мистера Манафорта в 1980-х и 90-х годах. Фирма Блэка представляла других клиентов в Украине, включая Сергея Тигипко, украинского миллиардера и бывшего чиновника в правительстве Виктора Януковича.

Блэк сказал, что у него не было никаких разговоров с командой Зеленского о возможном контракте, но он не будет против такой сделки.

Мак провел встречу в этом месяце в Вашингтоне, для того, чтобы обсудить украинские энергетические проблемы с бывшим представителем Билли Таузином, демократом, республиканцем из Луизианы, который сейчас является лоббистом. В то время как источники сообщают, что Таузин не рассматривается в качестве потенциального лоббиста Украины, у него есть связи, которые могут быть полезными. В этот круг в Конгрессе входил Дан Бруйе, который в этом месяце был утвержден секретарем Департамента энергетики, поэтому Украины рассчитывало на помощь (от США - Ред.) в обеспечении электроэнергией зимой.

Конли предположила, что Зеленскому лучше будет служить посол, чем лоббист, но процесс "постановки" своего посла на эту вакансию не быстрый.

Как минимум три имени (возможной кандидатуры на должность посла - Ред.) были опубликованы в последние месяцы. Нынешний кандидат администрации Зеленского на эту должность: Владимир Ельченко, посол Украины в ООН, ожидал одобрения с конца сентября или начала октября, по словам источников. Они сказали, что Госдепартамент одобрил кандидатуру Ельченко несколько недель назад, но украинцы беспокоились, ожидая, когда это произойдет.

Чиновникам в Киеве сказали, что одобрение будет официально сообщено на этой неделе. Белый дом и Госдеп пока не ответили на вопросы об одобрении (на пост посла Украины в США - Ред.) Ельченко.

Некоторые связывают задержку одобрения с подталкиванием некоторых союзников Трампа на пост будущего посла дипломата, который тесно связан с Джулиани, по имени Андрей Телиженко. Он служил в качестве дипломата низкого ранга в украинском посольстве в Вашингтоне при предыдущем правительстве.

Его поддерживают союзники Трампа. Именно Телиженко заявлял, что бывший американский посол в Киеве и другие украинские чиновники работали над тем, чтобы подорвать кампанию Трампа в 2016 году. В последние месяцы Телиженко тесно сотрудничал с Джулиани для продвижения этих требований. Для решения этих проблем, на прошлой неделе оба вместе отправились в Венгрию и Украину, чтобы записать интервью с бывшими украинскими официальными лицами для серии передач по консервативному кабельному каналу с целью подорвать процедуру импичмента.

Неясно, правда, действительно ли команда Зеленского всерьез считает Телиженко кандидатом на пост посла", - написали в The New York Times.