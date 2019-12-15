В городе Лодзь, который находится в Польше, один украинец нанес удар ножом своему земляку, в результате чего 24-летний парень прямо на месте умер. Об этом сообщает местный портал Onet.pl.

В сообщении говорится, что все произошло во время совместного распития спиртных напитков. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего 24-летнего соотечественника. Спасти раненого не удалось.

Произошло это 13 декабря в одном из хостелов, что находится в центре города. Сейчас гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в Польше задержали украинца который планировал взорвать авто под торговым центром.

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