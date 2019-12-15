В субботу, 14 декабря, два человека провалились под лед озера, которое находится в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области. К сожалению, спастись им не удалось, в итоге их тела достали спасатели-водолазы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Спасатели достают тела утонувших, фото: ГСЧС

"На место трагического инцидента по вызову прибыли 5 спецработников, которые вытащили тела двух рыбаков из воды и доставили тела на берег", - уточнили в пресс-службе ГСЧС.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что под Запорожьем спасатели освободили стаю лебедей, которые за ночь примерзли ко льду.

Также мы писали о том, что бойцы ГСЧС под Киевом спасли оленя из ледового плена.