Журналист и ведущий на телевизионном канале ZIK Остап Дроздов, который недавно заявил, что большинство украинцев мечтают "запрыгнуть в сраный русский мир", считает, что русскоязычное население Украины "или должно исчезнуть как вид", или уехать жить в другую страну.

Об этом телеведущий написал на своей странице в Facebook.

Журналист написал большой пост, в котором в подробностях изложил свою точку зрения относительно людей, которые говорят только на русском языке.

"Вся система базового образования должна быть нацелена на то, чтобы в Украине не было ни одного ребенка (ни одного!), который бы не знал украинского языка или не мог бы им пользоваться. На эту цель должна быть настроена вся начальная и средняя школа. С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными - могут быть. А вот одноязычные русскоязычные - должны исчезнуть как вид. Или переехать жить в Россию или другую близкую страну, где можно быть одноязычным русскоязычным", - написал он.

Скриншот: Facebook/Остап Дроздов

Высказывания телеведущего вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети Интернет.

Некоторые пользователи соглашаются с Дроздовым. "Так и только так! Языковые олигофрены не нужны в Украине". "За 27 лет русификация населения пошла намного дальше, чем при советской власти....".

Скриншот: Facebook/Остап Дроздов

Но многие осудили резкие высказывания ведущего.

"Государство принадлежит гражданам, а не наоборот. Причем всем, а не отдельным социальным группам, если этот принцип нарушается возникают социальные катаклизмы, вплоть до исчезновения государства...", "Статья очень агрессивна. Нельзя так. У себя дома в семье человек имеет право говорить на каком языке угодно...".

Скриншот: Facebook/Остап Дроздов

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет по ТВ не будет проводить проверку канала Порошенко из-за скандальных высказываний Дроздова о жителях Донбасса.

Также мы рассказывали, что полиция начала следствие по делу Остапа Дроздова, призвавшего лишать гражданства жителей Донбасса.