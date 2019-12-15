В Днепре в субботу, 14 декабря, две пациентки реабилитационного центра, которые лечились от наркотической и алкогольной зависимости, сбежали из учреждения. Два сотрудника центрабросились за ними в погоню и в итоге силой затащили женщин в автомобиль. Разбираться в ситуации пришлось полиции, как сообщает "Информатор".

Очевидцы рассказали, что девушки сопротивлялись и поэтому они засомневались в законности действий сотрудников реабилитационного центра.

"Очевидно, что обе женщины были против (не хотели садиться в автомобиль - Ред.) - они кричали и всячески сопротивлялись. Случайные прохожие не оставили эту ситуацию без внимания и сообщили в полицию все, что знали", - говорят свидетели.

Очевидцы сообщили как номер, так и марку автомобиля, благодаря чему правоохранители смогли разыскать машину менее, чем за полчаса. Женщин для выяснение обстоятельств инцидента доставили в районное отделение полиции. Также полицейские разбираются в правомерности действий сотрудников реабилитационного центра.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре вымогатели заставили свою жертву взять кредит в банке.

Также мы рассказывали, что в Днепре 21-летняя девушка выпала с общего балкона 10 этажа.