Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что снайперу Андрею Лавреге, застрелившему ребенка во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, пообещали тысячу долларов перед нападением и 20 тысяч в случае успеха "операции".

Сумму гонорара за преступления глава МВД озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"В нашей стране на пятом году войны огромное количество прошло фронт, огромное количество людей получили ордена, медали. Если ветеран войны - молодой парень, снайпер - стреляет как наемный киллер, убивает 3-летнего ребенка, это факт. Так, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать", - сказал министр.

Аваков также напомнил, что ветераны АТО замешаны в убийствах российского оппозиционного политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.

"Страна" подробно рассказывала об обстоятельствах убийства 3-летнего мальчика.

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