Глава МВД рассказал, сколько снайперу Лавреге пообещали за убийство Соболева
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что снайперу Андрею Лавреге, застрелившему ребенка во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, пообещали тысячу долларов перед нападением и 20 тысяч в случае успеха "операции".
Сумму гонорара за преступления глава МВД озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
"В нашей стране на пятом году войны огромное количество прошло фронт, огромное количество людей получили ордена, медали. Если ветеран войны - молодой парень, снайпер - стреляет как наемный киллер, убивает 3-летнего ребенка, это факт. Так, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать", - сказал министр.
Аваков также напомнил, что ветераны АТО замешаны в убийствах российского оппозиционного политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.
"Страна" подробно рассказывала об обстоятельствах убийства 3-летнего мальчика.
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