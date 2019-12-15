Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Грузии Георгий Гахария 13 декабря в Киеве подписали Положение об украино-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, который должен стать ключевым механизмом двустороннего диалога. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский и Гахария обсудили возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции. Оба подтвердили желание и дальше развивать украинско-грузинское стратегическое партнерство.

Зеленский высоко оценил потенциал развития торгово-экономических отношений между Украиной и Грузией. Он отметил, что Грузия является важным перспективным рынком для украинского экспорта, и указал на возможности для активизации инвестиционной сферы.

Стороны договорились о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинский-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в I квартале 2020 года в Тбилиси.

Также мы писали, что накануне визита премьера Грузии в Киев приезжал глава Кабмина Молдовы.