Глава правления Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что основными условиями Международного валютного фонда для подписания новой кредитной программы с Украиной являются принятие законов о запрете возвращение обанкротившихся банков бывшим владельцем и о рынке земли. Об этом сообщает Hromadske.

Условия МВФ Смолий озвучил во время представления решения НБУ по учетной ставке.

"Остались незначительные технические моменты, практически. В первую очередь - закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования. Второе - это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы и такой вопрос, который очень плодотворно обсуждался: оборот земель сельскохозяйственного назначения", - сказал Смолий.

Руководитель НБУ отметил, что от Украины требуют принять закон о недопущении возвращения на рынок банков-банкротов из-за того, что в последнее время на Нацбанк подают в суды владельцы обанкротившихся финансовых учреждений. Самый известный судебный процесс - с бывшими владельцами Приватьанка. В новом законе будет предусмотрен запрет на возвращение этого банка Игорю Коломойскому.

Смолий спрогнозировал, что совет директоров МВФ вряд ли утвердит новую кредитную программу с Украиной до конца 2019 года. Решение примут в течение первого квартала 2020 года.

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