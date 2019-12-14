В интернете появился анонс завтрашней передачи "Москва. Кремль. Путин" российского канала "Россия 24", в котором обещают раскрыть "закулисье" встречи в Париже. Ролик опубликован на YouTube телеканала.

Гвоздем анонса является "первое интервью, которое Владимир Зеленский дал российскому СМИ в качестве президента Украины". При том, что ранее Зеленский опровергал, что давал интервью российским каналам.

Также журналисты обещают показать, как водитель Зеленского в машине играет на телефоне в шарики, в каком состоянии был министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и как на саммит прокрался нардеп Алексей Гончаренко.

Видео: YouTube/ Россия 24

Два дня назад в СМИ впервые возникла тема интервью Зеленского российскому медиа. Однако на следующий день президент заявил, что никакого интервью не было - он просто на бегу ответил на какой-то вопрос.