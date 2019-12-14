Демократы в Конгрессе США требуют самоотвода лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла за заявление, что он намерен сотрудничать с юристами Белого дома, чтобы не допустить импичмента Трампа. Об этом сообщает издание The New York Times.

Газета отмечает, что пока Палата представителей на следующей неделе собирается голосовать по импичменту президента, МакКоннелл вместе с Белым домом разрабатывает планы по слушаниям в Сенате.

О тесном сотрудничестве лидера республиканцев с администрацией Трампа издание сделало вывод из интервью самого МакКоннела для Fox News. В нем законодатель сказал: "Все, что я буду делать во время этого процесса, будет происходить в координации с юристом Белого дома".

Демократов возмутило, что МакКоннел и администрация Трампа хотят нивелировать полномочия целого института власти, который в судебном процессе над президентом должен быть независимым от Белого дома. Они обвиняют лидера республиканцев в пренебрежении принципом беспристрастного правосудия.

"Если статьи об импичменте будут направлены в Сенат, каждый отдельный сенатор принесет присягу по беспристрастному правосудию", - заявил лидер демократического меньшинства сенатор Чак Шумер.

Он добавил, что Сенат должен обеспечить "справедливый и честный процесс", который позволит независимо установить все факты нарушений со стороны президента.

Конгрессмен от демократов Вал Демингс призвал МакКоннелла объявить самоотвод от процесса об импичменте. Ведь Сенат вместе со всеми его членами будет выступать в роли Большого жюри присяжных.

"Ни один суд страны не позволит члену жюри присяжных в Сенате выполнять функции защитника обвиняемого. Едва сенатор МакКоннелл принесет присягу о беспристрастности, которую требует Конституция, он будет нарушать эту присягу", - уверен Демингс.

Ранее "Страна" рассказывала, как Владимир Зеленский стал "торпедой" для импичмента Трампу.

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