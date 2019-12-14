Окружение главы Белого дома Дональда Трампа склоняет его к утверждению новым послом Украины в США дипломата Андрея Телиженко, который ранее заявлял о вмешательстве украинских властей в американские выборы в 2016 году на стороне Хиллари Клинтон.

Об этом передает The New York Times.

Информацию о Телиженко подтвердила изданию бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, до октября США трижды отказывались утверждать кандидатуру посла. Причем на этот пост претендовал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, которого утвердил Госдепартамент.

Как считают эксперты, президент Украины Владимир Зеленский нуждается в поддержке со стороны администрации Трампа. В течение последних месяцев украинский лидер предлагал нескольких кандидатов на пост нового посла, однако США неизменно их отклоняли.

Но ближайшее окружение Трампа считает лучшим вариантом Телиженко и "тихо подталкивает" президента к одобрению его кандидатуры. Украинские чиновники рассказали The New York Times, что официальное заявление об утверждении посла может быть обнародовано в течение недели.

Скорее всего, Телиженко получил активную поддержку сторонников Трампа, заявив, что бывший американский посол в Киеве и высшие украинские чиновники пытались подорвать его избирательную кампанию в 2016 году. Кроме того, в последние месяцы Телиженко активно помогал Джулиани продвигать идею об украинском вмешательстве в американские выборы.

Андрей Телиженко. Фото: strana.ua

Киевлянин Телиженко получал образование в США, Канаде и Украине. Он был советником по международным вопросам партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. После Евромайдана Телиженко назначили советником первого вице-премьер-министра Украины. Затем он работал на разных государственных должностях.

В 2017 году, за неделю до инаугурации Дональда Трампа, Телиженко первым в западной прессе обвинил украинские власти во вмешательстве в ход американских выборов.

"Страна" публиковала интервью Телиженко, в котором он рассказал, как украинские власти вмешивались в выборы в США на стороне команды Хиллари Клинтон в 2016 году.

Недавно адвокат Трампа Руди Джулиани встречался с Телиженко в Венгрии.