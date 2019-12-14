Известный юрист Андрей Портнов заявил о том, что СБУ подменила данные камер наблюдения в районе убийства Павла Шеремета.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Уважаемые журналисты, информирую, что по делу Павла Шеремета, сотрудники Департамента защиты национальной государственности (департамент Т СБУ) в период правления Василия Грицака изъяли сервера видеокамер в районе взрыва журналиста и позже вернули их владельцам уже полностью отформатированными, а в некоторых случаях и заменёнными на новые.

Кроме того, следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трёх задержанных подозреваемых в убийстве журналиста.

Также напоминаю, что до сих пор абсолютное большинство причастных к этому функционеров СБУ продолжают работать в СБУ и сейчас.

Для того, чтобы разобраться, кто заказчик этого преступления, кроме той работы, которую ведёт полиция, необходимо провести еще и неотложные следственные действия в СБУ, изъять агентурные дела фигурантов и провести обыски в этом департаменте СБУ и у всех, кто отвечал за соприкосновение с расследованием этого преступления во времена Порошенко.

Закон предусматривает, что это является подследственностью Государственного бюро расследований, в которое Генеральному прокурору давно бы пора направить часть этого эпизода, а не чесать себе хвост на пресс-конференциях", - написал Андрей Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, что ранее Илья Кива Кива предположил, что трое фигурантов по делу Шеремета были агентами СБУ при Порошенко.