Менеджер по публичной политике в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук анонсировала запуск в первой половине 2020 года в Украине программы проверки фактов (фактчекинга) в ленте новостей. Как сообщает "Детектор медиа", об этом Крук заявила во время форума "Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст".

По словам менеджера, для борьбы с дезинформацией будет использоваться система, которую уже обкатали в других странах.

"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире: это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговыми организациями, которые помогают нам проверять контент", - сказала Крук.

Она отметила, что Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но в Украине таких пока нет.

"У нас еще не подписан контракт... Мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", - сообщила Крук.

Проверку информации в Украине компания доверит другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно. При этом Facebook не будет вмешиваться в работу локальных фактчекеров.

Facebook также собирается визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

"Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, - это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивную информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылку на статью, которая развенчивает определенный миф", - рассказала Крук.

Весной "Страна" писала, что Facebook и Instagram начали бороться против дезинформации о вакцинации.

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