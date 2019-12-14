В городе Бердянск Запорожской области 14 декабря произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб на месте, а второй пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Авария случилась около 09:45. Именно в это время в Бердянский отдел полиции поступила информация от свидетелей ЧП. Правоохранители выехали на место ДТП - Мелитопольское шоссе.

На месте предварительно было установлено, что водитель автомобиля "Audi A5" на закруглении дороги выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево и опору линии электропередач.

Фото: zp.npu.gov.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, житель Бердянска 1980 года рождения, сразу скончался от полученных травм. Пассажира автомобиля, мужчину 1983 года рождения, доставили в больницу.

В связи с аварией возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Полиция просит свидетелей ДТП обратиться в службу 102.

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